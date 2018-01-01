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Маргарита Песоцкая – серебряный призер ЧЕ по настольному теннису
Маргарита Песоцкая – серебряный призер ЧЕ по настольному теннисуВ Аликанте (Испания) проходит чемпионат Европы по настольному теннису.

В женском одиночном разряде 27-летняя украинка Маргарита Песоцкая стала серебряным призером. В финале украинка уступила сопернице из Польши Ли Цянь со счетом 2:4 (11:8, 12:10, 6:11, 6:11, 2:11, 2:11).
Напомним, Песоцкая очень уверенно прошла квалификацию, выиграв все свои поединки с большим преимуществом. Затем в 1/32 финала уверенно победила чемпионку Европы-2015 румынку Элизабету Самару (4:1), в 1/16 разгромила хорватку Матею Джегер (4:0),  в 1/8 финала обыграла соперницу из Чехии Анету Кучерову (4:0), в четвертьфинале взяла верх над трехкратной чемпионкой Европы (в команде) Хан Инь из Германии (4:1), а в полуфинале одолела представительницу Австрии Софию Полканову (4:2).
 
Отметим, что ранее на чемпионатах Европы Песоцкая трижды поднималась на пьедестал почета – за серебром в 2009 году, за личной бронзой в 2011-м и с командой в 2015-м.

Бронзовыми призерами нынешнего континентального первенства стали австрийка Софья Полканова и полька Катаржина Гржибовска-Франк.

В мужском одиночном разряде украинец Коу Лей среди украинцев дальше всех прошел Коу Лей, который в 1/8 финала в упорной борьбе уступил шведу Кристиану Карлссону (3:4).
Золото завоевал немец Тимо Болл.

В женском парном разряде чемпионами Европы стали Нина Миттельхам / Кристин Лангнемки. Украинки Анна Гапонова и Татьяна Биленко выбыли в 1/16 финала.

В мужском  парном разряде золото завоевали австрийцы Даниэль Хабезон и Роберт Гардош. Украинских дуэт Коу Лей / Виктор Ефимов завершил выступление в 1/16 финала.

В миксте победителями стали немецкие теннисисты Рувен Филус / Хан Инь. Украинцы Ярослав Жмуденко и Соломия Братейко не прошли дальше 1/16 финала.

Настольный теннис. Чемпионат Европы. Аликанте (Испания), 23 сентября
Женщины. Одиночный разряд.
1. Ли Цян (Польша)
2. Маргарита Песоцка (Украина)
3. Софья Полканова (Австрия) и Катаржина Гржибовска-Франк (Польша)

17-32. Анна Гапонова (Украина)
33-64.Татьяна Биленко (Украина)

Мужчины. Одиночный разряд. 
1. Тимо Болл (Германия)
2. Овидиу Ионеску (Румыния)
3. Кристиан Карлссон (Швеция) и Патрик Франциска (Германия)

9-16. Коу Лей (Украина)
33-64. Ярослав Жмуденко, Евгений Прищепа (оба - Украина)

Женщины. Парный разряд.
1. Нина Миттельхам / Кристин Ланг (Германия)
2. Яна Носкова / Софья Полканова (Россия / Австрия)
3. Матильда Экхольм / Георгина Пота (Швеция / Венгрия) и Ни Ся Лян /  Сара Де Нутте (Люксембург)

17-32. Анна Гапонова / Татьяна Биленко (Украина)

Мужчины. Парный разряд.
1. Даниэль Хабезон / Роберт Гардош (Австрия)
2. Маттиас Фальк / Кристиан Карлссон (Швеция)
3. Патрик Франциска / Джонатан Грот (Германия / Дания) и Рувен Филус / Рикардо Вальтер (Германия)

17-32. Коу Лей / Виктор Ефимов (Украина)

Микст
1. Рувен Филус / Хан Инь (Германия)
2. Штефан Фегерль / Софья Полканова (Австрия)
3. Патрик Франциска / Петрисса Золя (Германия) и Александр Каракашевич / Рута Паскаускене (Литва)

17-32. Ярослав Жмуденко / Соломия Братейко (Украина)
Виктор Ефимов / Анна Гапонова (Украина) – выбыли в квалификации
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