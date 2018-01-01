Жиль Симон – победитель турнира ATP в Метце

Теннис. ATP World Tour 250 - Moselle Open. Метц (Франция). Хард (зал). Призовой фонд € 561,345. Одиночный разряд. 32 участника.

В Метце (Франция) на турнире ATP World Tour 250 - Moselle Open с призовым фондом € 561,345 состоялся финальный матч.39-я ракетка мира, 33-летний французодержал победу над 31-летним немцем(Q), занимающий в рейтинге ATP 166-ю строчку, со счетом 7:6(2), 6:1.Поединок продолжался 1 час 19 минут. Симон сделал три брейка и не удержал одну свою подачу. На его счету десять эйсов и одна двойная ошибка, а Бахингер два раза подал навылет и обошелся без двойных ошибок. Это была третья победа француза в трех встречах с немцем.Титул, завоеванный в Метце стал для Симона вторым в сезоне и 14-м в карьере, принеся ему 250 рейтинговых очков и €89,435 призовых.Жиль Симон (Франция) – Маттиас Бахингер (Германия, Q) – 7:6(2), 6:1