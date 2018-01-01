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Доминик Тим - победитель турнира ATP в Санкт-Петербурге
Доминик Тим - победитель турнира ATP в Санкт-ПетербургеВ Санкт-Петербурге на турнире ATP World Tour 250 - St. Petersburg Open с призовым фондом $1,241,850 состоялся финальный матч.

Восьмая ракетка мира, 25-летний австриец Доминик Тим, посеянный под первым номером, без проблем обыграл 29-летнего словака Мартина Клижана, занимающего в мировом рейтинге 65-е место, со счетом 6:3, 6:1.

Матч длился 1 час 8 минут. Тим сделала четыре брейка и отыграл оба брейк-пойнта, имевшихся у Клижана. Доминик выполнил три эйса и допустил одну двойную ошибку, а его соперник четыре раза подал навылет и один раз ошибся на подаче. Это была четвертая победа австрийца в четырех встречах со словаком. 

Для Тима этот титул стал третьим в сезоне и 11-м в карьере и принес ему 250 рейтинговых очков и $209,645 призовых.

Теннис. ATP World Tour 250 - St. Petersburg Open. Санкт- Петербург (Россия). Хард. Призовой фонд $1,241,850. Одиночный разряд.28 участников.
Финал
Доминик Тим (Австрия, 1) – Мартин Клижан (Словакия) – 6:3, 6:1
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