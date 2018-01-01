Санкт-Петербург. Клижан обыграл Вавринку и стал первым финалистом

Теннис. ATP World Tour 250 - St. Petersburg Open. Санкт- Петербург (Россия). Хард. Призовой фонд $1,241,850. Одиночный разряд. 28 участников.

В Санкт-Петербурге на турнире ATP World Tour 250 - St. Petersburg Open с призовым фондом $1,241,850 состоялся первый полуфинальный матч.65-я ракетка мира, 29-летний словакнанес поражение 33-летнему швейцарцу(WC), занимающему в мировом рейтинге 88-е место, со счетом 4:6, 6:3, 7:5.Поединок длился 2 час 17 минут. Клижан реализовал три брейк-пойнта из четырех, Вавринка – два из шести. Победитель десять раз подал навылет и допустил четыре двойные ошибки, а Вавринка выполнил шесть эйсов и избежал ошибок на подаче. Это была первая победа словака в четырех встречах со швейцарцем.Соперник Клижана по финалу определится в матче Доминик Тим (Австрия, 1) – Роберто Баутиста-Агут (Испания, 5).Мартин Клижан (Словакия) – Стэн Вавринка (Швейцанрия, WC) – 4:6, 6:3, 7:5