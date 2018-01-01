Маргарита Песоцкая вышла в 1/4 финала ЧЕ по настольному теннису, Коу Лей выбыл

В Аликанте (Испания) продолжается чемпионат Европы по настольному теннису.Украинкавышла в четвертьфинал, обыграв соперницу из Чехии Анету Кучерову в четырех партиях со счетом 11:6, 11:9, 12:10, 11:2.Ранее Песоцкая очень уверенно прошла квалификацию, выиграв все свои поединки с большим преимуществом. Затем в 1/32 финала уверенно победила чемпионку Европы-2015 румынку Элизабету Самару (4:1), а в 1/16 разгромила хорватку Матею Джегер (4:0).Теперь, для того, чтобы обеспечить себе, как минимум бронзовую медаль, Маргарите необходимо побеждать одну из фавориток турнира, представительницу Германии, трехкратную чемпионку Европы (в команде) Хан Инь. Их матч состоится сегодня вечером.К сожалению, не смог пробиться в 1/4 финала. В упорной борьбе украинец уступил шведу Кристиану Карлссону 3:4 (8:11, 11:9, 11:4, 13:11, 8:11, 10:12, 6:11).