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Федерер: Хотелось бы сыграть на Кубке Лэйвера в паре с Джоковичем
Федерер: Хотелось бы сыграть на Кубке Лэйвера в паре с ДжоковичемШвейцарец Роджер Федерер заявил о желании сыграть в паре с сербом Новаком Джоковичем на грядущем Кубке Лэйвера

«Думаю, парные встречи на Laver Cup будут очень важны. К сожалению, команда Мира будет фаворитом всех трёх парных встреч. Мы должны будем придумать несколько классных сочетаний, хотя у нас и нет явных «парников». Я бы хотел сыграть в дуэте с Новаком», – заявил Федерер в интервью New York Times.

На Кубке Лэйвера — 2017 впервые в карьере в паре сыграли Роджер Федерер и Рафаэль Надаль. Они обыграли американский дуэт Сэма Куэрри и Джека Сока.

Команду Европы представят Роджер Федерер (Швейцария), Александр Зверев (Германия), Григор Димитров (Болгария), Новак Джокович (Сербия), Давид Гоффен (Бельгия), Кайл Эдмунд (Великобритания).

За команду Мира на грядущих соревнованиях сыграют Фрэнсис Тиафо (США), Кевин Андерсон (ЮАР), Джон Иснер (США), Диего Шварцман (Аргентина), Джек Сок (США), Ник Кирьос (Австралия).

Кубок Лэйвера—2018 пройдёт с 21 по 23 сентября в Чикаго. Первым чемпионом турнира стала команда Европы, капитаном которой был Бьорн Борг. В её составе выступали Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Александр Зверев, Марин Чилич, Доминик Тим и Томаш Бердых.
По материалам: Чемпионат.com
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