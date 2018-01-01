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Катерина Козлова выбыла в 1/4 финала турнира в Гуанчжоу
Катерина Козлова выбыла в 1/4 финала турнира в ГуанчжоуВ Гуанчжоу (Китай) на турнире WTA International - Guangzhou Open с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.

117-я ракетка мира, 24-летняя украинка Катерина Козлова проиграла 61-й ракетке мира, 23-летней представительнице Казахстана Юлии Путинцевой (5) со счетом 4:6, 1:6.

За 1 час 40ут, проведенные на корте, Козлова выиграла один гейм на приеме и проиграла пять на своей подаче. Катерина выполнила один эйс и допустила одну двойную ошибку, а Путинцева дважды ошиблась на подаче и ни разу не подала навылет. Теперь счет в личном противостоянии теннисисток стал равным – 1:1.

В полуфинале Путинцева встретится с американкой Бернардой Пера, которая была сильнее сербки Александры Крунич (4) – 4:6, 6:3, 6:4.

Теннис. WTA International - Guangzhou Open. Гуанчжоу(Китай). Хард. Призовой фонд $250,000. Одиночный разряд. 32 участницы.
Первый круг
Юлия Путинцева (Казахстан, 5) – Катерина Козлова (Украина) – 6:4, 6:1
Бернарда Пера (США) – Александра Крунич (Сербия, 4) – 4:6, 6:3, 6:4
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