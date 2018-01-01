Токио. Людмила Киченок не прошла в полуфинал в парном разряде

Сегодня, 10:14 38 | Теннис

В Токио (Япония) на турнире WTA Premier - Toray Pan Pacific Open с призовым фондом $890,100 в парном разряде проходят матчи 1/4 финала.



Украинка Людмила Киченок (42-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница Катарина Среботник (25) из Словении не смогли остановить японскую пару Мию Като (54) / Макото Ниномия (27). Поединок длился 1 час 20 минут и завершился в пользу японских теннисисток со счетом 6:4, 2:6, 10:7.



На счету Киченок и Среботник четыре брейка, один эйс и одна двойная ошибка, а японки сделали три брейка три эйса и допустили пять двойных ошибок. Отметми, что на решающем тайбрейке Людмила и Катарина выполнили три мини-брейка, а их соперницы - пять.



Напомним, Надежда Киченок в дуэте с австралийкой Анастасией Родиновой



В Токио (Япония) на турнире WTA Premier - Toray Pan Pacific Open с призовым фондом $890,100 в парном разряде проходят матчи 1/4 финала.Украинка(42-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница(25) из Словении не смогли остановить японскую пару Мию Като (54) / Макото Ниномия (27). Поединок длился 1 час 20 минут и завершился в пользу японских теннисисток со счетом 6:4, 2:6, 10:7.На счету Киченок и Среботник четыре брейка, один эйс и одна двойная ошибка, а японки сделали три брейка три эйса и допустили пять двойных ошибок. Отметми, что на решающем тайбрейке Людмила и Катарина выполнили три мини-брейка, а их соперницы - пять.Напомним, Надежда Киченок в дуэте с австралийкой Анастасией Родиновой завершили выступление в первом круге