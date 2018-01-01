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Токио. Людмила Киченок вышла в 1/4 финала в парном турнире
Токио. Людмила Киченок вышла в 1/4 финала в парном турниреВ Токио (Япония) на турнире WTA Premier - Toray Pan Pacific Open с призовым фондом $890,100 в парном разряде проходят матчи первого круга.

Украинка Людмила Киченок (42--я в парном рейтинге WTA) и ее напарница Катарина Среботник (25) из Словении одержали победу над третьей парой турнира Чань Хаоцин (26) из Тайваня и китаянкой Ян Чжаосюань (23). Поединок длился 1 час 11 минут и завершился в пользу Киченок и Среботник со счетом 6:3, 6:4.

Людмила и Катарина реализовали шесть брейк-пойнтов из семи, соперницы – четыре из восьми. На счету победительниц один эйс и четыре двойные ошибки против трех эйсов и двух двойных у соперниц.

За путевку в полуфинал турнира Киченок и Среботник поспорят с японской парой Мию Като (54) / Макото Ниномия (27).

Напомним, Надежда Киченок в дуэте с австралийкой Анастасией Родиновой не смогли преодолеть барьер первого круга.
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