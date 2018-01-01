Катерина Козлова на отказе соперницы вышла в 1/4 финала турнира в Гуанчжоу

Вчера, 10:59 129 | Теннис

В Гуанчжоу (Китай) на турнире WTA International - Guangzhou Open с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.



117-я ракетка мира, 24-летняя украинка Катерина Козлова вышла в четвертьфинал на отказе 96-й ракетки мира, 23-летней американки Дженнифер Брэйди.



За выход в полуфинал турнира Козлова сразится с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (5), которая победила немку Сабину Лисицки (SR) – 6:3, 6:3.



Ранее Козлова и Путинцева встречались один раз в этом году, победила украинка.



Теннис. WTA International - Guangzhou Open. Гуанчжоу(Китай). Хард. Призовой фонд $250,000. Одиночный разряд. 32 участницы.

Первый круг

Катерина Козлова (Украина) - Дженнифер Брэйди (США) Rt

Юлия Путинцева (Казахстан, 5) – Сабина Лисицки (Германия, SR) – 6:3, 6:3 В Гуанчжоу (Китай) на турнире WTA International - Guangzhou Open с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.117-я ракетка мира, 24-летняя украинкавышла в четвертьфинал на отказе 96-й ракетки мира, 23-летней американкиЗа выход в полуфинал турнира Козлова сразится с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (5), которая победила немку Сабину Лисицки (SR) – 6:3, 6:3.Ранее Козлова и Путинцева встречались один раз в этом году, победила украинка.Катерина Козлова (Украина) - Дженнифер Брэйди (США) RtЮлия Путинцева (Казахстан, 5) – Сабина Лисицки (Германия, SR) – 6:3, 6:3