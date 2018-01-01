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Катерина Козлова на отказе соперницы вышла в 1/4 финала турнира в Гуанчжоу
Катерина Козлова на отказе соперницы вышла в 1/4 финала турнира в ГуанчжоуВ Гуанчжоу (Китай) на турнире WTA International - Guangzhou Open с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

117-я ракетка мира, 24-летняя украинка Катерина Козлова вышла в четвертьфинал на отказе 96-й ракетки мира, 23-летней американки Дженнифер Брэйди.

За выход в полуфинал турнира Козлова сразится с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (5), которая победила немку Сабину Лисицки (SR) – 6:3, 6:3.

Ранее Козлова и Путинцева встречались один раз в этом году, победила украинка.

Теннис. WTA International - Guangzhou Open. Гуанчжоу(Китай). Хард. Призовой фонд $250,000. Одиночный разряд. 32 участницы.
Первый круг
Катерина Козлова (Украина) - Дженнифер Брэйди (США) Rt
Юлия Путинцева (Казахстан, 5) – Сабина Лисицки (Германия, SR) – 6:3, 6:3
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