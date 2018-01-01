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Катерина Козлова стартовала с победы на турнире в Гуанчжоу
Катерина Козлова стартовала с победы на турнире в ГуанчжоуВ Гуанчжоу (Китай) на турнире WTA International - Guangzhou Open с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

117-я ракетка мира, 24-летняя украинка Катерина Козлова одержала победу над прошедшей через квалификацию 28-летней китаянкой Лу Цзяцзин, занимающей в рейтинге WTA 189-е место, со счетом 6:0, 7:6(4).

За 1 час 34 минуты, проведенные на корте, Козлова реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми, а Цзяцзин – три из девяти. Катерина один раз подала навылет и допустила одну двойную ошибку против четырех эйсов и пяти двойных у соперницы. Отметим, что тай-брейке Катерина уступала 2:4, но сумела взять пять очков подряд. Это была вторая победа украинки в двух встречах с китаянкой.

Во втором круге соперницей Козловой будет американка Дженнифер Брэйди, которая разгромила первую сеяную француженку Ализе Корне – 6:0, 6:3.

Ранее Козлова и Брэйди встречались один раз на Уимблдоне в этом сезоне, где американка победила в трех сетах.

Теннис. WTA International - Guangzhou Open. Гуанчжоу(Китай). Хард. Призовой фонд $250,000. Одиночный разряд. 32 участницы.
Первый круг
Катерина Козлова (Украина) - Лу Цзяцзин (Китай, Q) – 6:0, 7:6(4)
Дженнифер Брэйди (США) - Ализе Корне (Франция, 1) – 6:0. 6:3
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