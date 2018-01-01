Кубок Дэвиса. Украина поднялась в рейтинге на два пункта

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16:23 Хрюнов: Кроме Альвареса, Головкину в ринге противостояла некая темная сила 219 | Бокс
16:15 Леннокс Льюис: Судьи неправы - Головкин победил! 203 | Бокс
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15:40 Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 - бронзовый призер чемпионата Европы. 163 | Баскетбол / Главные новости спорта
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14:25 Хэй — о шансах Белью в бою с Усиком: Этот может все что угодно 167 | Бокс
14:14 Бернард Хопкинс о поражении Головкина от Альвареса 135 | Бокс
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