Кубок Дэвиса. Украина поднялась в рейтинге на два пункта

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Опубликован обновленный рейтинг национальных команд в Кубке Дэвиса.



Сборная Украины после домашней



Лидерство сохранила сборная Франции, которая второй год подряд сыграет в финале со сборной Хорватии, поднявшей с 4-го на 2-е место. Третьей в рейтинге идет Аргентина, опустившаяся со второго места. Десятку сильнейших сборных замыкает сборная Италии.



Кубок Дэвиса. Рейтинг национальных сборных. 17 сентября

1 (1). Франция – 34637,5

2 (4). Хорватия – 20132,5

3 (2). Аргентина - 18185

4 (3). Бельгия – 14941,25

5 (5). Великобритания – 14416,25

6 (6). США – 9879,38

7(7). Испания – 9149,38

8 (10). Сербия – 7000

9 (8). Австралия – 6712,5

10 (11). Италия – 5826,25

…

30 (29). Португалия – 1088,7

33 (35). УКРАИНА - 1060

Опубликован обновленный рейтинг национальных команд в Кубке Дэвиса.Сборная Украины после домашней победы над командой Португалии в первом раунде плей-офф Первой группы Евроафриканской зоны поднялась на две позиции в рейтинге наций и теперь занимает 33-е место. Португальцы же потеряли один пункт и опустились на 30-е место.Лидерство сохранила сборная Франции, которая второй год подряд сыграет в финале со сборной Хорватии, поднявшей с 4-го на 2-е место. Третьей в рейтинге идет Аргентина, опустившаяся со второго места. Десятку сильнейших сборных замыкает сборная Италии.1 (1). Франция – 34637,52 (4). Хорватия – 20132,53 (2). Аргентина - 181854 (3). Бельгия – 14941,255 (5). Великобритания – 14416,256 (6). США – 9879,387(7). Испания – 9149,388 (10). Сербия – 70009 (8). Австралия – 6712,510 (11). Италия – 5826,2530 (29). Португалия – 1088,7