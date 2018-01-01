Токио. Надежда Киченок не пробилась в 1/4 финала в парном разряде

В Токио (Япония) проходит турнир WTA Premier - Toray Pan Pacific Open с призовым фондом $890,100 в парном разряде проходять матчи первого круга.Украинка(36-Я в парном рейтинге WTA) и ее напарница(48) из Австралии уступили японке(479) и немке(356). Матч продолжался 1 час 33 минуты и завершился в пользу Иманиси и Цая со счетом 7:6(2), 3:6, 13-11.Киченок и Родионова выигралаи четыре геймат на приеме и проиграли три на своей подаче. На их счету один эйс и четыре двойные ошибки, а японка с немкой три раза подали навылет и трижды ошиблись на подаче.Отметим, что Надежда и Анастасия при счете 11-10 не защитили два очка на своей подаче, а соперницы воспользовались своим третьим матчболом и обеспечили себе места в четвертьфинале.