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Метц. Стаховский потерпел поражение на старте квалификации
Метц. Стаховский потерпел поражение на старте квалификации. Фото БТУВ Метце (Франция) на турнире ATP World Tour 250 - Moselle Open с призовым фондом € 561,345 проходит квалификация.

145-я ракетка мира, 32-летний украинец Сергей Стаховский, посеянный под третьим номером, проиграл 21-летнему французу Максиму Жанвье, занимающему в мировом рейтинге 281-ю строчку. Поединок длился 1 час 27 минут и завершился в пользу француза со счетом 6:3, 6:4.

Стаховский реализовал один брейк-пойнт из шести возможных, Жанвье – три из пяти. Оба соперника выполнили по три эйса, при этом украинец допустил одны двойную ошибку, а француз – три. Ранее теннисисты не встречались.
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