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Стаховский: Восстановиться после пары удалось благодаря публике
Стаховский: Восстановиться после пары удалось благодаря публике. Фото БТУСергей Стаховский принес третье очко украинской команде в поединке плей-офф Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса, обыграв в трех сетах лидера сборной Португалии Жоао Соузу. Ранее сегодня Стаховский также праздновал победу в паре с Денисом Молчановым.

Сергей Стаховский: «Как удалось восстановиться после пары? Благодаря публике! Когда публика подгоняет, то играется лучше. На самом деле было трудновато, особенно в третьей партии, потому что и он уже был уставший, и я. Но наши болельщики так поддерживают, что невозможно не бежать.

Перед матчем мы детально обсудили с Ильей Марченко, как он играл вчера с Жоао Соузой, что делал в тяжелые моменты. Мы же команда, поэтому обмениваемся мнениями.

Соуза, если честно, меня не удивил сегодня. Я знал, что он будет пытаться играть агрессивно, много забегать под право. Я знал, что если буду хорошо подавать, то у меня есть хорошие шансы. Практически в каждой из наших прошлых встреч мы играли столько сетов, сколько было возможно. Легких побед не было».

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