Кубок Дэвиса. Украина победила Португалию и сохранила прописку в первой группе

Сегодня, 15 сентября, в Буче (Киевская область, Украина) завершился второй день матчевой встречи первого раунда плей-офф Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса между сборными Украины и Португалии.Напомним, после первого дня противостояния счет в матче был равным - 1:1.Сегодня первыми на корт вышли в парном матче Сергей Стаховский с Денисом Молчановым против Жоао Соузы и Гастао Элиаша. В упорной борьбе украинцы одержали победу со счетом 6:4, 3:6, 7:6(5).Поединок продолжался 2 часа 7 минут. Соперники взяли по четыре подачи друг друга. Украинцы выполнили три эйса и допустили столько же двойных ошибок, а португальцы навылет не подали ни разу и совершили пять двойных ошибок.После этой победы сборная Украина повела – 2:1.В одиночном поединке сошлись лидеры своих команд – Сергей Стаховский, занимающий в мировом рейтинге 142-е место, и 49-я ракетка мира Жоао Соуза.Поединок длился 2 часа 7 минут и завершился в пользу украинца со счетом 6:2, 4:6, 6:4.Стаховский реализовал четыре брейк-пойнта из шести, Соуза – два из 12-ти. На счету Сергея десять эйсов и две двойные ошибки, а Жоао два раза подал навылет и совершил четыре двойные ошибки.Стаховский завоевал третье очко для сборной Украины и принес досрочную победу со счетом 3:1.Было принято решение пятый одиночный матч не проводить, так как он не имел турнирного значения.Одержанная победа позволит сборной Украины сохранить на следующий год прописку в первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.