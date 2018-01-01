Кубок Дэвиса.Стаховский сравнял счет в матче Украина - Португалия

Вчера, 17:03 118 | Теннис

Сегодня, 14 сентября, в Буче (Киевская область, Украина) проходит первый день матчевой встречи первого раунда плей-офф Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса между сборными Украины и Португалии.



Напомним, в первом матче, Илья Марченко проиграл Жоао Соузе (



Во втором одиночном матче 142-я ракетка мира, 32-летний Сергей Стаховский нанес поражение 30-летнему Педро Соузе, занимающему в рейтинге ATP 144-е место, со счетом 6:3, 6:2.

За 1 час 4 минуты игрового времени Стаховский сделал четыре брейка и не удержал одну свою подачу. На счету Сергея пять эйсов и одна двойная ошибка, а португалец один раз подал навылет и совершил четыре двойные ошибки. Ранее теннисисты не встречались.



Таким образом, после первого дня противостояния счет в матче Украина – Португалия стал 1:1.



В субботу, 15 сентября, пройдут три матча:



Сергей Стаховский / Денис Молчанов – Гастао Элиаш / Жоао Соуза

Сергей Стаховский – Жоао Соуза

Илья Марченко – Педро Соуза



Начало игрового дня в 10:30. Сегодня, 14 сентября, в Буче (Киевская область, Украина) проходит первый день матчевой встречи первого раунда плей-офф Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса между сборными Украины и Португалии.Напомним, в первом матче, Илья Марченко проиграл Жоао Соузе ( 6:4, 2:6, 3:6 ).Во втором одиночном матче 142-я ракетка мира, 32-летний Сергей Стаховский нанес поражение 30-летнему Педро Соузе, занимающему в рейтинге ATP 144-е место, со счетом 6:3, 6:2.За 1 час 4 минуты игрового времени Стаховский сделал четыре брейка и не удержал одну свою подачу. На счету Сергея пять эйсов и одна двойная ошибка, а португалец один раз подал навылет и совершил четыре двойные ошибки. Ранее теннисисты не встречались.Таким образом, после первого дня противостояния счет в матче Украина – Португалия стал 1:1.В субботу, 15 сентября, пройдут три матча:Сергей Стаховский / Денис Молчанов – Гастао Элиаш / Жоао СоузаСергей Стаховский – Жоао СоузаИлья Марченко – Педро СоузаНачало игрового дня в 10:30.