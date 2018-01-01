Кубок Дэвиса.Стаховский сравнял счет в матче Украина - Португалия

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15:54 Окончательный состав мужской сборной Украины по баскетболу на матч против Испании 145 | Баскетбол
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