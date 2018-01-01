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Кубок Дэвиса.Стаховский сравнял счет в матче Украина - Португалия
Кубок Дэвиса.Стаховский сравнял счет в матче Украина – Португалия. Фото БТУСегодня, 14 сентября, в Буче (Киевская область, Украина) проходит первый день матчевой встречи первого раунда плей-офф Первой группы Евро-Африканской зоны  Кубка Дэвиса между сборными Украины и Португалии.

Напомним, в первом матче, Илья Марченко проиграл Жоао Соузе (6:4, 2:6, 3:6).

Во втором одиночном матче 142-я ракетка мира, 32-летний Сергей Стаховский нанес поражение 30-летнему Педро Соузе, занимающему в рейтинге ATP 144-е место, со счетом 6:3, 6:2.
За 1 час 4 минуты игрового времени Стаховский  сделал четыре брейка и не удержал одну свою подачу. На счету Сергея пять эйсов и одна двойная ошибка, а португалец один раз подал навылет и совершил четыре двойные ошибки. Ранее теннисисты не встречались.

Таким образом, после первого дня противостояния счет в матче Украина – Португалия стал 1:1.

В субботу, 15 сентября, пройдут три матча:

Сергей Стаховский / Денис Молчанов – Гастао Элиаш / Жоао Соуза
Сергей Стаховский – Жоао Соуза
Илья Марченко – Педро Соуза

Начало игрового дня в 10:30.
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