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Илья Марченко: На данный момент нахожусь в лучшей своей форме в этом году
Илья Марченко: На данный момент нахожусь в лучшей своей форме в этом году. Фото БТУ14-15 сентября сборная Украины проведет домашний матч против сборной Португалии на этапе первого раунда плей-офф Первой группы Евро-Африканской зоны в Кубке Дэвиса.

Откроется противостоянии одиночным матчем, в котором на корт выйдут Илья Марченко и первый номер сборной Португалии - Жоао Соуза. Марченко, который из-за операции на плече свои выступления в текущем сезоне начал только в конце мая, прокомментировал свою готовность.

Илья Марченко:«Что для меня сейчас тяжелее всего? Тяжелее всего выигрывать матчи, пока еще не получалось в этом году.Плечо, конечно, - это основное, его нельзя заменить чем-то другим, в каждом ударе оно участвует. На данный момент я, наверное, нахожусь в лучшей своей форме в этом году, насколько она стопроцентная - это будет видно завтра.

По поводу результатов жеребьевки, то мне все равно, кто начинает первым. Я знаю, чего ожидать от Жоао Соузы, я играл с ним. Если ему удается забежать под право и держать тебя в движении, то это его самая сильная сторона, он выгоняет тебя с корта и не пускает в атаку. Плюс, у него есть уверенность в себе, он сыграл четвертый круг на US Open. Возможно, сейчас у него даже больше уверенности, чем усталости, посмотрим завтра.

Как я оцениваю скорость покрытия? Конкретно под этих соперников хотелось бы корт побыстрее и очень побыстрее. Мне оно не подходит».

Напомним, в пятницу, 14 сентября, состоятся две одиночные встречи (начало игрового дня в 11:45), а в субботу - пара и два одиночных матча (начало игрового дня в 10:30).
По материалам: btu.org.ua
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