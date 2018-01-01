Кубок Дэвиса. Марченко и лидер сборной Португалии откроют матчевое противостояние

14-15 сентября сборная Украины проведет домашний матч против сборной Португалии на этапе первого раунда плей-офф Первой группы Евро-Африканской зоны в Кубке Дэвиса.В пятницу, 14 сентября, состоятся две одиночные встречи (начало игрового дня в 11:45), а в субботу - пара и два одиночных матча (начало игрового дня в 10:30).Это противостояние пройдет на открытом хардовом корте теннисного клуба «Campa» (ул. Лесная 1, г. Буча, Киевская область).Илья Марченко - Жоао СоузаСергей Стаховский – Педро СоузаСергей Стаховский / Денис Молчанов – Гастао Элиаш / Жоао СоузаСергей Стаховский – Жоао СоузаИлья Марченко – Педро СоузаНапомним, что наши теннисисты ранее провели 4 очных поединка в рамках Кубка Дэвиса против сборной Португалии (счет 2-2). В 2017 году соперники встречались в Лиссабоне, где сильнее были хозяева (общий счет 4-1).