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Обвиненный в сексизме Сереной Уильямс судья прервал молчание
Обвиненный в сексизме Сереной Уильямс судья прервал молчаниеСудья Карлос Рамос, работавший на финальном матче US Open, рассказал, что чувствовал после конфликта с американкой Сереной Уильямс. Слова рефери приводит Portugal’s Tribuna Expresso.

«Не стоит обо мне беспокоиться, я в порядке, несмотря на то, что произошло. Это очень деликатная ситуация, но судейства "по выбору" не существует. Не беспокойтесь», — заявил Рамос.

Во время встречи, которая состоялась 8 сентября, Уильямс была наказана Рамосом за подсказки от тренера. В попытке убедить рефери на вышке в том, что она не нарушала правил, американка вступила с ним в конфликт, а позднее назвала вором и обвинила в сексизме. В итоге она была оштрафована на очко, а затем на гейм, проиграв японке Наоми Осаке со счетом 2:6, 4:6.

После этого сообщалось, что теннисные судьи могут бойкотировать матчи с участием американской спортсменки. Также они задумались о создании профсоюза, чтобы защищать свои права.
По материалам: lenta.ru
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