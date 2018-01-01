Квебек. Ястремская выбывает в первом круге

21:02 Райкконен продолжит карьеру в Sauber, напарником Феттеля станет Леклер 43 | Формула-1
20:42 Федерация бокса России готова устроить поединок генерала Росгвардии против Навального 71 | Бокс
20:28 Алина Шатерникова: Белью может приехать в Киев на промо-кампанию к бою с Усиком 74 | Бокс
20:15 СБР не будет препятствовать переходу российских биатлонисток в сборную Украины 75 | Биатлон
20:06 Три игрока покинули расположение сборной Украины по баскетболу 82 | Баскетбол
19:31 Австралиец Денис выиграл 16-й этап «Вуэльты Испании» - индивидуальную «разделку»; Падун – 157-й 70 | Велоспорт
18:53 Джошуа: Будет интересно посмотреть на прогресс Усика в качестве супертяжа 357 | Бокс
18:38 Хирн: Бой с Поветкиным для Джошуа может быть сложнее, чем с Кличко 360 | Бокс
18:14 Зинаида Батрак и Дмитрий Кирпулянский – десятые в смешанной эстафете на ЧМ по современному пятиборью 82 | Многоборье
12:03 Белью: У меня есть то, чего нету у Усика — разовый нокаутирующий удар 456 | Бокс
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Сентябрь 2018 (142)
Август 2018 (488)
Июль 2018 (452)
Июнь 2018 (445)
Май 2018 (526)
Апрель 2018 (424)
© 2006-2018 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.