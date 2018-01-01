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Квебек. Ястремская выбывает в первом круге
Квебек. Ястремская выбывает в первом кругеВ Квебеке (Канада) на турнире WTA International - Coupe Banque Nationale с призовым фондом $250,000, в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

96-я ракетка мира, 18-летняя украинка Даяна Ястремская проиграла 26-летней американке Кристине Макхэйл, занимающей в мировом рейтинге 100-е место. Поединок продолжался 2 часа 18 минут и завершился в пользу американки со счетом – 2:6, 6:2, 7:6(1).

Соперницы взяли по четыре подачи друг друга. Ястремская выполнила семь эйсов и совершила восемь двойных ошибок, а Макхэйл два раза подала навылет и допустила пять двойных ошибок. Ранее теннисистки не встречались.

Даяна покидает турнир, заработав $2,100 призовых и одно рейтинговое очко. 

Макхэйл во втором круге встретится с француженкой Полин Пармантье (8), которая была сильнее россиянки Вероники Кудерметовой.

Теннис. WTA International - Coupe Banque Nationale.Квебек (Канада). Ковер (зал). Призовой фонд $250,000. Одиночный разряд. 32 участницы.
Первый круг
Кристина Макхэйл (США) - Даяна Ястремская (Украина) - (США) – 2:6, 6:2, 7:6(1)
Полин Пармантье (Франция, 8) – Вероника Кудерметова (Россия) – 7:5, 6:3
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