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WTA заявила о разном отношении к мужчинам и женщинам в теннисе после инцидента с Уильямс
WTA заявила о разном отношении к мужчинам и женщинам в теннисе после инцидента с УильямсВ заявлении WTA отмечается, что судьи должны одинаково относиться к игрокам обоих полов
Женская теннисная ассоциация (WTA) осуждает разное отношение к мужчинам и женщинам в теннисе. Об этом говорится в заявлении главы организации Стива Саймона, которое приводит пресс-служба WTA.

Ранее американская теннисистка Серена Уильямс была оштрафована на $17 тысяч по итогам финального матча Открытого чемпионата США, в котором она проиграла японке Наоми Осаке (2:6, 4:6). По ходу первого сета 36-летняя американка была наказана предупреждением за подсказки со стороны тренера. Во втором сете Уильямс разбила ракетку и получила штрафное очко, а при счете 4:3 в пользу соперницы она вступила в долгий спор с арбитром Карлосом Рамосом, обвинив его в предвзятости и сексизме, за что получила штрафной гейм.

«Вчерашний матч вновь поднял вопрос о двойных стандартах при судействе мужских и женских матчей. WTA считает, что уровень терпимости к эмоциям, выражаемым мужчинами и женщинами, должен быть одинаковым. По нашему мнению, вчера этого не было. Мы будем продолжать работать, чтобы не допускать предвзятого отношения к игрокам.

Также мы считаем, что подсказки тренера должны быть разрешены во всех видах спорта. На турнирах WTA разрешено общение игрока с тренером, но этот вопрос требует развития», - отмечается в заявлении.
По материалам: ТАСС
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