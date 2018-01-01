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Рейтинг ATP. Джокович стал третьей ракеткой мира, Долгополов, Стаховский и Марченко ослабили позиции
Рейтинг ATP. Джокович стал третьей ракеткой мира, Долгополов, Стаховский и Марченко ослабили позицииАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 10 сентября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

В первой сотне мирового рейтинга украинцев нет. Александр Долгополов покинул топ-100, опустившись с 86-го на 114-е место.
Во второй сотне рейтинга Сергей Стаховский потерял четыре пункта и теперь занимает 142-е место.
 
 Илья Марченко опустился с 334-й строчки рейтинга на 337-ю.
 
В Топ-10 мировой классификации также произошли перестановки. Серб Новак Джкович стал третьей ракеткой мира, поднявшись с шестого места после победы на US Open. По одной позиции потеряли аргентинец Хуан Мартин Дель Потро (4-й) и немец Александр Зверев (5). На один пункт вверх поднялись хорват Марин Чилич (6), болгарин Григор Димитров (7) и австриец Доминик Тим (8).

Лидерство в мировой классификации сохранил испанец Рафаэль Надаль, но отрыв от швейцарца Роджера Федерера сократился с 2960 очков до 1860.
Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира американец Джон Иснер, поднявшийся с 11-й строчки.

Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 10.09 2018 г.:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) —  8760 очков
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 6900
3 (6). Новак Джокович (Сербия) – 6445
4 (3). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 5980
5 (4). Александр Зверев (Германия) – 4890
6 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 4715
7 (8). Григор Димитров (Болгария) – 3755
8 (9). Доминик Тим (Австрия) – 3665
9 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3595
10 (11). Джон Иснер (США) - 3470

114 (86). Александр Долгополов (Украина) – 475
142 (138). Сергей Стаховский (Украина) – 401
337 (334). Илья Марченко (Украина) – 136

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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