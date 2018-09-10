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Рейтинг WTA. Свитолина – шестая ракетка мира, Цуренко поднялась на десять позиций, Калинина – на 21
Рейтинг WTA. Свитолина – шестая ракетка мира, Цуренко поднялась на десять позиций, Калинина – на 21Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 10 сентября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.
 
В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки. Элина Свитолина поднялась на один пункт и стала шестой ракеткой мира. На десять позиций поднялась Леся Цуренко (26-я), на одну - Катерина Бондаренко (85), на две - Даяна Ястремская (96).
Катерина Козлова покинула топ-100, опустившись с 87-го места на 123-е. Места во второй сотне мировой классификации занимают еще две украинки. Ангелина Калинина поднялась со 134-й строчки на 113-ю, Марта Костюк – со 131-й на 124-ю.
Отметим, что для Цуренко, Ястремской, Калининой и Костюк нынешнее положение в рейтинге является личным рекордом.
 
В ТОП-10 мирового рейтинга также произошли изменения. Немка Анжелика Кербер стала третьей ракеткой мира, француженка Каролин Гарсия – четвертой. Японка Наоми Осака, после победы на Открытом чемпинате США, стала седьмой ракеткой, поднявшись с 19-й строчки. Американка Слоан Стивенс, не сумевшая отстоять свой титул на US Open, опустилась с третьего на девятое место.

Возглавляет рейтинг по-прежнему румынка Симона Халеп, опережая датчанку Каролин Возняцки на 2086 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира Елена Остапенко из Латвии.

Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 10.09.2018г.:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 8061 очко
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) – 5975
3 (4). Анжелика Кербер (Германия) – 5425
4 (6). Каролин Гарсия (Франция) – 4725
5 (5). Петра Квитова (Чехия) - 4585
6 (7). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 4555
7 (19). Наоми Осака (Япония) – 4115
8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) – 4105
9 (3). Слоан Стивенс (США) – 3912
10 (10). Елена Остапенко (Латвия) - 3787
 …
26 (36). Леся Цуренко (Украина) – 1805
85 (86). Катерина Бондаренко (Украина) –  751
96 (98). Даяна Ястремская (Украина) – 646
113 (134). Ангелина Калинина (Украина) – 454
123 (87). Катерина Козлова (Украина) – 498
124 (131). Марта Костюк (Украина) – 492

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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