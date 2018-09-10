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15:50 WTA заявила о разном отношении к мужчинам и женщинам в теннисе после инцидента с Уильямс 174 | Теннис

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14:08 Два дня сражений и приключений для украинской команды Tsunami RT 177 | Авто / Мото

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13:23 Рейтинг WTA. Свитолина – шестая ракетка мира, Цуренко поднялась на десять позиций, Калинина – на 21 136 | Теннис