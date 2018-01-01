На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Серена Уильямс обвинила судью финала US Open в сексизме
Серена Уильямс обвинила судью финала US Open в сексизме23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс прокомментировала скандал со своим участием в финальном поединке Открытого чемпионата США с японкой Наоми Осакой. Во втором сете американская теннисистка была наказана штрафным геймом за оскорбление судьи на вышке.

«У меня с тренером нет никаких сигналов, мы никогда не обсуждали сигналы, –приводит слова Уильямс-младшей официальный сайт US Open. - Я даже никогда не вызываю тренера на корт, когда это можно. Я не понимаю, почему Муратоглу сказал, что подсказывал мне. Может, он сказал что-то в духе «ты справишься». Я была на другом конце корта. Мне нужно уточнить, что он имел в виду.

Я не согласна с тем, что судья вынес мне предупреждение, потому что тренер мне не помогал. До этого у меня никогда не было проблем с Карлосом Рамосом. Он всегда был отличным судьёй.

Почему я считаю его вором? Потому что он отнял у меня очко. Он обвинил меня в жульничестве, а я не жульничала. После этого я с ним хорошо поговорила, сказала, что он меня хорошо знает. Знает, что я даже не вызываю тренера на корт. Он ответил, что понимает. Не знаю, сказал ли он, что я права, но он сказал, что понимает.

Потом я сказала, что понимаю, как это могло выглядеть со стороны, но тренер мне ничего не подсказывал. Сказала, что лучше проиграю, чем выиграю за счёт жульничества. Мне не нужно жульничать ради победы, я и так достаточно выиграла. И никогда так не делала.

Повлиял ли судья на исход матча? Я не знаю. По-моему, Осака играла очень хорошо, и мне нужно было приложить много усилий, чтобы выйти вперёд в этом матче. Трудно сказать, потому что я всегда борюсь до конца, стараюсь отыграться в любой ситуации. Нельзя утверждать, что я бы не смогла выйти на новый уровень, потому что я уже много раз это делала. Вопрос непростой.

Я видела, как мужчины обзывают других судей. Я борюсь за женские права и за равенство. То, что судья отнял у меня гейм после того, как я назвала его вором, похоже на сексизм. Он никогда не отнимал гейм у мужчины, когда они ему говорили то же самое. У меня это в голове не укладывается. Я продолжу бороться за женщин и за равенство. Например, чтобы Ализе Корне могла снять футболку и не получить за это штраф».
По материалам: Чемпионат.com
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Серена Уильямс оскорбила судью и получила штрафной гейм в финале US Open
Винус Уильямс: Серена победила не потому, что я поддавалась
Серена Уильямс может досрочно завершить сезон
Серена Уильямс: Гарбин заставила меня играть на максимуме
Серена Уильямс: Сейчас я играю на 50-60% от прежней Серены
Серена Уильямс: Сейчас для меня каждый выход на корт - это удовольствие
Серена Уильямс: Очень рада, что мне удалось пройти дальше
Серена Уильямс: «В первом сете с Возняцки на корте была не я»
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Серена Уильямс обвинила судью финала US Open в сексизме
Серена Уильямс оскорбила судью и получила штрафной гейм в финале US Open
Наоми Осака стала чемпионкой US Open, победив Серену Уильямс
Рафаэль Надаль: Еще один сет я бы не выдержал
US Open. Джокович обыграл Нишикори и стал вторым финалистом

Последние новости спорта

07:57 Серена Уильямс обвинила судью финала US Open в сексизме 32 | Теннис

07:51 Серена Уильямс оскорбила судью и получила штрафной гейм в финале US Open 58 | Теннис

07:36 Наоми Осака стала чемпионкой US Open, победив Серену Уильямс 64 | Теннис / Главные новости спорта

10:25 Рафаэль Надаль: Еще один сет я бы не выдержал 261 | Теннис

09:57 US Open. Джокович обыграл Нишикори и стал вторым финалистом 150 | Теннис

09:45 US Open. Надаль не смог доиграть полуфинальный матч против Дель Потро 1 641 | Теннис

09:23 Анастасия Архипова – четвертая на юниорского Гран-при по фигурному катанию в Каунасе 158 | Фигурное катание

09:09 Денис Лебедев нокаутировал Хизни Алтункая (+Видео) 1 893 | Бокс / Видео

22:09 Майк Брайан и Джек Сок выиграли US Open в парном разряде 168 | Теннис

21:46 Как Виталий Кличко и Леннокс Льюис свою легендарную битву вспоминали (Фото) 2 034 | Бокс / Фото

Все новости

ФОТО

Как Виталий Кличко и Леннокс Льюис свою легендарную битву вспоминали (Фото)

Михайлюк и Лень примерили форму сборной Украины (Фото)

Кличко и Усик после совместного спарринга: Фото дня

Победа Педрасы над Бельтраном в фотографиях

Бельтран и Педраса провели открытую тренировку (Фото)

О поединке Фьюри -Уайлдер объявлено официально

Тайсон Фьюри – Франческо Пьянета: результаты взвешивания (+Фото, Видео)

ВИДЕО

Денис Лебедев нокаутировал Хизни Алтункая (+Видео)

Виталий Кличко и Леннокс Льюис встретились в Лондоне (Видео)

Елена Костевич и Олег Омельчук – бронзовые призеры ЧМ в стрельбе из пистолета в миксте (+Видео)

Себастьян Феттель: Льюис не оставил мне места (+Видео)

US Open. Победа Шараповой над Кырстей: обзор матча второго круга (Видео)

Деревянченко vs Джейкобс: дуэль взглядов (Видео)

Василий Ломаченко: Без силы воли, без целеустремлённости - цели не достичь (Видео-интервью)



Топ-новости недели

Наоми Осака стала чемпионкой US Open, победив Серену Уильямс
Андрей Говоров – третий на 50 м кролем на этапе Кубка мира в Казани
Попова и Беликов – третьи в коротком танце на этапе юниорского Гран-при в Каунасе
Анастасия Архипова - третья в короткой программе на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию
Марк Падун – третий на 12-м этапе «Вуэльты Испании» (+Видео)


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Сентябрь 2018 (107)
Август 2018 (488)
Июль 2018 (452)
Июнь 2018 (445)
Май 2018 (526)
Апрель 2018 (424)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ чемпионат мира
Показать все теги