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Серена Уильямс оскорбила судью и получила штрафной гейм в финале US Open
Серена Уильямс оскорбила судью и получила штрафной гейм в финале US OpenВ Нью-Йорке завершился финал Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде. В решающем противостоянии японка Наоми Осака в двух партиях победила американскую теннисистку Серену Уильямс — 6:2, 6:4.
Главный матч турнира не обошёлся без скандала. Сперва Уильямс получила первое предупреждение за подсказку с трибуны тренера Патрика Муратоглу. Затем, проиграв пятый гейм второй партии, американка была наказана штрафным очком за сломанную о корт ракетку.

При счёте 4:3 Серена подошла к судейской вышке и высказала всё, что думает, об арбитре, из-за чего была лишена гейма за оскорбление судьи. После этого Уильямс вызвала на корт главного рефери турнира и на повышенных тонах пыталась оспорить решение, но наказание не было отменено.

После этого решения Осака довела встречу до победы. Таким образом, японская теннисистка впервые выступила в финале турнира «Большого шлема» и одержала дебютную победу на US Open
По материалам: Чемпионат.com
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