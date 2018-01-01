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Рафаэль Надаль: Еще один сет я бы не выдержал
Рафаэль Надаль: Еще один сет я бы не выдержалПервая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал свое решение сняться с полуфинального матча против Хуана Мартина Дель Потро на Открытом чемпионате США. Причиной отказа стало повреждение правого колена.

 «Я не мог больше ждать, цитирует Надаля пресс-служба Тура. - Вы не представляете, насколько мне было трудно уйти до окончания матча, но это решение, которое необходимо было принять. Мне было слишком больно.

В конце это даже матчем уже нельзя было назвать. Он играл, а я просто стоял и мучился. Ненавижу сниматься, но еще один сет я бы не выдержал».

Таким образом, Надаль сложил полномочия действующего чемпиона US Open.
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