На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

US Open. Джокович обыграл Нишикори и стал вторым финалистом
US Open. Джокович обыграл Нишикори и стал вторым финалистомВ Нью-Йорке (США) на четвертом в сезоне турнире «Большого шлема» -  Открытом чемпионате США по теннису (US Open) у мужчин состоялся второй полуфинальный матч.

Шестая ракетка мира, 31-летний серб Новак Джокович (6) нанес поражение 28-летнему японцу Кеи Нишикори, занимающему в мировом рейтинге 19-е место, со счетом 6:3, 6:4, 6:2.

За 2 часа 22 минуты, проведенные на корте, Джокович сделал четыре брейка из 17-ти возможных и отыграл оба брейк-пойнта, имевшихся у Нишикори. На счету Новака два эйса и столько же двойных ошибок, 22 виннерса и 51 невынужденная ошибка. Нишикори три раза подал навылет, активно выиграл 16 розыгрышей и допустил две двойные и 29 невынужденных ошибок. Счет личных встреч теннисистов стал 15:2 в пользу серба. 

В финале «мэйджора» Джокович сыграет с аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро.

Теннис. Grand Slam. US Open. Нью-Йорк (США). Хард. Призовой фонд $53,000,000. Одиночный разряд. 128 участников.
1/2 финала. Мужчины.
Новак Джокович (Сербия, 6) – Кеи Нишикори (Япония, 21) – 6:3, 6:4, 6:2
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

US Open. Джокович стал последним полуфиналистом
US Open. Нишикори не пустил Чилича в полуфинал
US Open. Новак Джокович вышел в 1/4 финала
Итоговый турнир ATP. Джокович отдал два гейма Нишикори и стал вторым финалистом
US Open. Джокович обыграл Монфиса и вышел в финал
Мадрид. Джокович победил Нишикори и стал вторым финалистом
Australian Open. Джокович обыграл Нишикори и стал соперником Федерера по &#189; финала
US Open. Джокович проиграл Нишикори в полуфинале
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Рафаэль Надаль: Еще один сет я бы не выдержал
US Open. Джокович обыграл Нишикори и стал вторым финалистом
US Open. Надаль не смог доиграть полуфинальный матч против Дель Потро
Майк Брайан и Джек Сок выиграли US Open в парном разряде
Серена Уильямс: Сейчас я играю на 50-60% от прежней Серены

Последние новости спорта

10:25 Рафаэль Надаль: Еще один сет я бы не выдержал 107 | Теннис

09:57 US Open. Джокович обыграл Нишикори и стал вторым финалистом 89 | Теннис

09:45 US Open. Надаль не смог доиграть полуфинальный матч против Дель Потро 807 | Теннис

09:23 Анастасия Архипова – четвертая на юниорского Гран-при по фигурному катанию в Каунасе 84 | Фигурное катание

09:09 Денис Лебедев нокаутировал Хизни Алтункая (+Видео) 941 | Бокс / Видео

22:09 Майк Брайан и Джек Сок выиграли US Open в парном разряде 135 | Теннис

21:46 Как Виталий Кличко и Леннокс Льюис свою легендарную битву вспоминали (Фото) 1 063 | Бокс / Фото

21:32 Усик подписал контракт с компанией Эдди Хирна 1 015 | Бокс

21:16 Серена Уильямс: Сейчас я играю на 50-60% от прежней Серены 127 | Теннис

20:57 Виландер: Теннису не нужен еще один Федерер 95 | Теннис

Все новости

ФОТО

Как Виталий Кличко и Леннокс Льюис свою легендарную битву вспоминали (Фото)

Михайлюк и Лень примерили форму сборной Украины (Фото)

Кличко и Усик после совместного спарринга: Фото дня

Победа Педрасы над Бельтраном в фотографиях

Бельтран и Педраса провели открытую тренировку (Фото)

О поединке Фьюри -Уайлдер объявлено официально

Тайсон Фьюри – Франческо Пьянета: результаты взвешивания (+Фото, Видео)

ВИДЕО

Денис Лебедев нокаутировал Хизни Алтункая (+Видео)

Виталий Кличко и Леннокс Льюис встретились в Лондоне (Видео)

Елена Костевич и Олег Омельчук – бронзовые призеры ЧМ в стрельбе из пистолета в миксте (+Видео)

Себастьян Феттель: Льюис не оставил мне места (+Видео)

US Open. Победа Шараповой над Кырстей: обзор матча второго круга (Видео)

Деревянченко vs Джейкобс: дуэль взглядов (Видео)

Василий Ломаченко: Без силы воли, без целеустремлённости - цели не достичь (Видео-интервью)



Топ-новости недели

Андрей Говоров – третий на 50 м кролем на этапе Кубка мира в Казани
Попова и Беликов – третьи в коротком танце на этапе юниорского Гран-при в Каунасе
Анастасия Архипова - третья в короткой программе на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию
Марк Падун – третий на 12-м этапе «Вуэльты Испании» (+Видео)
Даниил Даниленко завоевал золото и серебро в стрельбе по движущейся мишени на ЧМ среди юниоров


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Сентябрь 2018 (104)
Август 2018 (488)
Июль 2018 (452)
Июнь 2018 (445)
Май 2018 (526)
Апрель 2018 (424)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ чемпионат мира
Показать все теги