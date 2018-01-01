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US Open. Надаль не смог доиграть полуфинальный матч против Дель Потро
US Open. Надаль не смог доиграть полуфинальный матч против Дель ПотроВ Нью-Йорке (США) на четвертом в сезоне турнире «Большого шлема» -  Открытом чемпионате США по теннису (US Open) с призовым фондом $53,000,000 у мужчин состоялся первый полуфинальный матч.

Первая ракетка мира, 32-летния испанец Рафаэль Надаль (1) сложил полномочия действующего чемпиона турнира. В матче против третьего номера мировой классификации, 29-летнего аргентинца Хуана Мартина Дель Потро (3) Надаль был вынужден сняться после второго сета. К тому моменту аргентинец вел в счете – 7:6 (3), 6:2. Причиной отказа от продолжения борьбы стало повреждение колена.

Теннисисты провели на корте 2 часа 1 минуту. За это время Надаль реализовал оба имевшихся у него брейк-пойнта, Дель Потро реализовал четыре из 12-ти. На счету Рафаэля четыре эйса и одна двойная ошибка, а Хуан Мартин на подаче не ошибался и два раза подал навылет. В их личном противостоянии Надаль остается лидером – 11:6.

В финале Дель Потро сразится или с сербои Новаком Джоковичем, или с японцем Кеи Нишикори.

Теннис. Grand Slam. US Open. Нью-Йорк (США). Хард. Призовой фонд $53,000,000. Одиночный разряд. 128 участников.
1/2 финала. Мужчины.
Хуан-Мартин Lель Потро (Аргентина, 3) — Рафаэль Надаль (Испания, 1) — 7:6(3), 6:2 Rt
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