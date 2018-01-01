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Майк Брайан и Джек Сок выиграли US Open в парном разряде
Майк Брайан и Джек Сок выиграли US Open в парном разрядеВ Нью-Йорке (США) на четвертом в сезоне турнире «Большого шлема» -  Открытом чемпионате США по теннису (US Open) у мужчин в парном разряде состоялся финальный матч.

Посеянные под третьим номером американские теннисисты 40-летний Майк Брайан (1-й номер парного рейтинга ATP) и 25-летний Джек Сок (12) обыграли седьмых сеяных поляка Лукаша Кубота (13) и бразильца Марсело Мело (14) в двух сетах со счетом 6:3, 6:1.

Матч продолжался 1 час 14 минут. Брайан и Сок сделали четыре брейка и отыграли единственный брейк-пойнт, имевшийся у Кубота и Мело. Победители выполнили два эйса и допустили четыре двойные ошибки, а их соперники трижды ошиблись на подаче и ни разу не подали  навылет.
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