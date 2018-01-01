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Виландер: Теннису не нужен еще один Федерер
Виландер: Теннису не нужен еще один ФедерерСемикратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира швед Матс Виландер рассказал, каким видит теннис после завершения профессиональных карьер Роджером Федерером, Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем.

«Федерер не может играть вечно, стоит это признать. У Надаля и Джоковича есть ещё пару лет, а что потом? Кто их заменит? Это будет новый Федерер или высокая конкуренция среди ряда игроков?

Я считаю, что теннису не нужна новая суперзвезда по типу Федерера. Такой доминирующий игрок ни к чему – я за высокую конкуренцию», – цитирует Виландера Tennis World USA.

37-летний Роджер Федерер – победитель 20 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и олимпийский чемпион Пекина-2008. В его активе 98 выигранных турниров и рекорд по непрерывному пребыванию на первой строчке рейтинга ATP (237 недель).
По материалам: Чемпионат.com
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