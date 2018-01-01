Элина Свитолина прекратила сотрудничество с французским тренером

Первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила сотрудничество со своим французским наставником Тьерри Ассьоном, с которым работала с конца декабря 2016-го года. Тогда же в её команду вошел и спарринг-партнер Эндрю Беттлс.«20 месяцев сотрудничества, восемь трофеев и третье место в рейтинге. Благодарю за прекрасную работу и атмосферу. Пора идти дальше. Тьерри, желаю успехов», - написала Свитолина в «Твиттере».За время работы с Асьоном теннисистка выиграла восемь титулов WTA (из них четыре - категории Premier 5), установила личный и национальный рекорд в рейтинге (3-я строчка в сентябре прошлого года), впервые прошла на Итоговый турнир WTA, а также сыграла в четвертьфиналах на Ролан Гаррос-2017 и Открытом чемпионате Австралии-2018, показала лучшие результаты на Уимблдоне (2017) и US Open (2017-2018) - четвертый раунд.«Очень важно завершить любое сотрудничество в правильный момент, - говорит менеджер теннисистки Стефан Гуров. - Элина и Тьерри приняли общее решение и с уважением друг к другу завершили своё сотрудничество после US Open».На своём последнем турнире, Открытом чемпионате США, Свитолина дошла до 1/8 финала, где проиграла Анастасии Севастовой из Латвии.Гуров также отметил, что Эндрю Беттлс, помощник тренера Элины, остается в команде и продолжает свою работу. «На данный момент мы ищем нового тренера для Элины Свитолиной и вскоре сможем объявить его имя».