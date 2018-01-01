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US Open. Наоми Осака обыграла Мэдисон Кис и стала второй финалисткой
US Open. Наоми Осака обыграла Мэдисон Кис и стала второй финалисткойВ ночь на 7 сентября в Нью-Йорке (США) на четвертом в сезоне турнире «Большого шлема» - Открытом чемпионате США по теннису (US Open) у женщин состоялся второй полуфинальный матч.

19-я ракетка мира, 20-летняя японка Наоми Осака (20) нанесла поражение 14-му номеру мирового рейтинга, 23-летней американке Мэдисон Кис (14) со счетом 6:2, 6:4.

Матч продолжался 1 час 25 минут. Осака реализовала три брейк-пойнта из четырех и отыграла все 13 брейк-пойнтов, имевшихся у Кис. Победительница выполнила два эйса, 12 виннерсов и допустила одну двойную и 20 невынужденных ошибок. На счету американки три эйса, 23 виннерса и 32 невынужденные ошибки.

В финале Осаке предстоит сразиться с американкой Сереной Уильямс.

Теннис. Grand Slam. US Open. Нью-Йорк (США). Хард. Призовой фонд $53,000,000. Одиночный разряд. 128 участниц.
1/2 финала. Женщины.
Наоми Осака (Япония, 20) — Мэдисон Кис (США, 14) – 6:2, 6:4
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