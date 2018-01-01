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US Open. Джокович стал последним полуфиналистом
US Open. Джокович стал последним полуфиналистомВ Нью-Йорке (США) на четвертом в сезоне турнире «Большого шлема» - Открытом чемпионате США по теннису (US Open) у мужчин завершились четвертьфинальные матчи.

Шестая ракетка мира, 31-летний серб Новак Джокович взял верх в трех сетах над 29-летним австралийцем Джоном Миллманом, занимающим в рейтинге ATP 55-е место, со счетом 6:3, 6:4, 6:4.

За 2 часа 48 минут игрового времени Джокович выиграл четыре гейма на подаче Миллмана и проиграл один гейм на своей. На подаче соперники допустили по четыре двойные ошибки, при этом Новак один раз подал навылет, а Джон – четыре раза.

За выход в финал турнира Джокович сыграет против японца Кеи Нишикори (21).
 
Теннис. Grand Slam. US Open. Нью-Йорк (США). Хард. Призовой фонд $53,000,000. Одиночный разряд. 128 участников.
1/4 финала. Мужчины.
Новак Джокович (Сербия, 6) – Джон Миллман (Австралия) – 6:3, 6:4, 6:4
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