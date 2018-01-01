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Леся Цуренко: Чувствовала себя отвратительно, но не хотела сниматься с US Open
Леся Цуренко: Чувствовала себя отвратительно, но не хотела сниматься с US OpenУкраинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала поражение в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису от американки Наоми Осаки (1:6, 1:6).

«Ненавижу такие матчи. Мне было плохо, я проснулась с вирусной инфекцией. Не хотелось сниматься, ведь это – четвертьфинал турнира «Большого шлема». Но нужно отдать должное Осаке, она сыграла хорошо», — приводит слова Цуренко AFP.

В матче четвёртого круга против чешки Маркеты Вондроушовой (6:7, 7:5, 6:2) Цуренко испытывала проблемы со здоровьем. Украинке становилось плохо из-за жары.

В полуфинале турнира в США Осака сыграет с победительницей матча Карла Суарес-Наварро (Испания) – Мэдисон Кис (США). Эта встреча состоится в ночь на 6 сентября.
По материалам: Чемпионат.com
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