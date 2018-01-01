Леся Цуренко: Чувствовала себя отвратительно, но не хотела сниматься с US Open

Вчера, 21:56 77 | Теннис

Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала поражение в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису от американки Наоми Осаки (



«Ненавижу такие матчи. Мне было плохо, я проснулась с вирусной инфекцией. Не хотелось сниматься, ведь это – четвертьфинал турнира «Большого шлема». Но нужно отдать должное Осаке, она сыграла хорошо», — приводит слова Цуренко AFP.



В матче четвёртого круга против чешки Маркеты Вондроушовой (



В полуфинале турнира в США Осака сыграет с победительницей матча Карла Суарес-Наварро (Испания) – Мэдисон Кис (США). Эта встреча состоится в ночь на 6 сентября. Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала поражение в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису от американки Наоми Осаки ( 1:6, 1:6 ).«Ненавижу такие матчи. Мне было плохо, я проснулась с вирусной инфекцией. Не хотелось сниматься, ведь это – четвертьфинал турнира «Большого шлема». Но нужно отдать должное Осаке, она сыграла хорошо», — приводит слова Цуренко AFP.В матче четвёртого круга против чешки Маркеты Вондроушовой ( 6:7, 7:5, 6:2 ) Цуренко испытывала проблемы со здоровьем. Украинке становилось плохо из-за жары.В полуфинале турнира в США Осака сыграет с победительницей матча Карла Суарес-Наварро (Испания) – Мэдисон Кис (США). Эта встреча состоится в ночь на 6 сентября.