US Open. Надаль с трудом одолел Тима и встретится с Дель Потро в полуфинале

Теннис. Grand Slam. US Open. Нью-Йорк (США). Хард. Призовой фонд $53,000,000. Одиночный разряд. 128 участников.

В Нью-Йорке (США) на четвертом в сезоне турнире «Большого шлема» - Открытом чемпионате США по теннису (US Open) с призовым фондом $53,000,000 у мужчин проходят четвертьфинальные матчи.Действующий чемпион турнира, первая ракетка мира 32-летний испанец(1) в пяти сетах одержал волевую победу над девятым номером мирового рейтинга, 25-летним австрийцем(9) со счетом 0:6, 6:4, 7:5, 6:7(4), 7:6(5).За 4 часа 48 минут, проведенные на корте, Надаль выиграл пять геймов на приеме и проиграл шесть на своей подаче. На счету Рафаэля три эйса, 55 виннерсов, четыре двойные и 49 невынужденных ошибок. Тим 18 раз подал навылет, активно выиграл 74 очка и совершил 57 невынужденных ошибок. Теперь в их личном противостоянии испанец лидирует со счетом 8:3.В полуфинале соперником Надаля будет третья ракетка мира, 29-летний аргентинец(3), который в четырех сетах обыграл 33-летнего американца(11), занимающего в мировом рейтинге 11-е место, со счетом 6:7(5), 6:3. 7:6(4), 6:2.Поединок продолжался 3 часа 31 минуту. Дель Потро сделал три брейка и отыграл все три брейк-пойнта, имевшиеся у Иснера. На подаче соперники совершили по четыре двойные ошибки, при этом Хуан Мартин выполнил 14 эйсов, Джон 26 раз подал навылет. Аргентинец остается лидером в их противостоянии – 8:4.Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Доминик Тим (Австрия, 9) – 0:6, 6:4, 7:5, 6:7(4), 7:6(5)Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 3) — Джон Иснер (США, 11) – 6:7(5), 6:3. 7:6(4), 6:2