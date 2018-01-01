US Open. Роджер Федерер проиграл 55-й ракетке мира

Сегодня, 09:44 93 | Теннис

В Нью-Йорке (США) на четвертом в сезоне турнире «Большого шлема» - Открытом чемпионате США по теннису (US Open) с призовым фондом $53,000,000 у мужчин проходили матчи четвертого круга.



Вторая ракетка мира, 37-летний швейцарец Роджер Федерер (2) сенсационно потерпел поражение от 29-летнего австралийца Джона Миллмана, занимающего в рейтинге ATP 55-е место. Поединок длился 3 часа 34 минуты и завершился в пользу австралийца со счетом 3:6, 7:5, 7:6(4), 7:6(3).



Соперники реализовали по три брейк-пойнта из одиннадцати возможных. Федерер выполнил 13 эйсов и совершил десять двойных ошибок, а Миллман восемь раз подал навылет и лишь один раз ошибся на подаче. На счету Роджера 65 активно выигранных очков и 76 невынужденных ошибок, у Джона – 47/28 соответственно. Теперь счет личных встреч теннисистов стал равным – 1:1.



В четвертьфинале Миллману предстоит сразиться с сербом



Теннис. Grand Slam. US Open. Нью-Йорк (США). Хард. Призовой фонд $53,000,000. Одиночный разряд. 128 участников.

Четвертый круг. Мужчины.

Джон Миллман (Австралия) — Роджер Федерер (Швейцария, 2) – 3:6, 7:5, 7:6(4), 7:6(3)

В Нью-Йорке (США) на четвертом в сезоне турнире «Большого шлема» - Открытом чемпионате США по теннису (US Open) с призовым фондом $53,000,000 у мужчин проходили матчи четвертого круга.Вторая ракетка мира, 37-летний швейцарец(2) сенсационно потерпел поражение от 29-летнего австралийца, занимающего в рейтинге ATP 55-е место. Поединок длился 3 часа 34 минуты и завершился в пользу австралийца со счетом 3:6, 7:5, 7:6(4), 7:6(3).Соперники реализовали по три брейк-пойнта из одиннадцати возможных. Федерер выполнил 13 эйсов и совершил десять двойных ошибок, а Миллман восемь раз подал навылет и лишь один раз ошибся на подаче. На счету Роджера 65 активно выигранных очков и 76 невынужденных ошибок, у Джона – 47/28 соответственно. Теперь счет личных встреч теннисистов стал равным – 1:1.В четвертьфинале Миллману предстоит сразиться с сербом Новаком Джоковичем (6).Джон Миллман (Австралия) — Роджер Федерер (Швейцария, 2) – 3:6, 7:5, 7:6(4), 7:6(3)