US Open. Новак Джокович вышел в 1/4 финала

Теннис. Grand Slam. US Open. Нью-Йорк (США). Хард. Призовой фонд $53,000,000. Одиночный разряд. 128 участников.

В Нью-Йорке (США) на четвертом в сезоне турнире «Большого шлема» - Открытом чемпионате США по теннису (US Open) с призовым фондом $53,000,000 у мужчин проходили матчи четвертого круга.Шестая ракетка мира, 31-летний сербв трех партиях обыграл 29-летнего португальца, занимающего в рейтинге ATP 68-е место, со счетом 6:3, 6:4, 6:3.За 2 часа игрового времени Джокович сделал пять брейков из шести возможных и не удержал одну свою подачу. Новак выполнил девять эйсов, 23 виннерса и допустил одну двойную и 18 невынужденных ошибок. На счету Соузы четыре эйса, 21 виннерс, пять двойных и 28 невынужденных ошибок. Это уже пятая победа серба в пяти встречах с португальцем.В четвертьфинале соперником Джоковича станет или швейцарец Роджер Федере (2), или австралиец Джон Миллман.Новак Джокович (Сербия, 6) — Жоау Соуза (Португалия) – 6:3, 6:4, 6:3