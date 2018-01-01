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US Open. Новак Джокович вышел в 1/4 финала
US Open. Новак Джокович вышел в 1/4 финалаВ  Нью-Йорке (США) на четвертом в сезоне турнире «Большого шлема» -  Открытом чемпионате США по теннису (US Open) с призовым фондом $53,000,000 у мужчин  проходили матчи четвертого круга.

Шестая ракетка мира, 31-летний серб Новак Джокович в трех партиях обыграл 29-летнего португальца Жоау Соузу, занимающего в рейтинге ATP 68-е место, со счетом 6:3, 6:4, 6:3.

За 2 часа игрового времени Джокович сделал пять брейков из шести возможных и не удержал одну свою подачу. Новак выполнил девять  эйсов, 23 виннерса и допустил одну двойную и 18 невынужденных ошибок. На счету Соузы четыре эйса, 21 виннерс, пять двойных и 28 невынужденных ошибок. Это уже пятая победа серба в пяти встречах с португальцем.

В четвертьфинале соперником Джоковича станет или швейцарец Роджер Федере (2), или австралиец Джон Миллман.

Теннис. Grand Slam. US Open. Нью-Йорк (США). Хард. Призовой фонд $53,000,000. Одиночный разряд. 128 участников.
Четвертый  круг. Мужчины.
Новак Джокович (Сербия, 6) — Жоау Соуза (Португалия) – 6:3, 6:4, 6:3
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