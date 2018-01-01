Элина Свитолина: Расстраивает, что я позволила Севастовой вернуться в игру

Украинcкая теннисистка Элина Свитолина на послематчевой пресс-конференции прокомментировала свое поражение в четвертом раунде US Open от Анастасии Севастовой из Латвии, 3:6, 6:1, 0:6, а также оценила свое выступление на турнирах серии Большого Шлема в этом году.- Думаю, я просто дала ей этот шанс вернуться в матч. Очевидно, что это очень расстраивает, что я позволила ей вернуться в игру. А потом она играла на полную, что было вознаграждено. Я очень разочарована.- Я бы сказала, средне. Я ожидала лучших результатов, особенно на «Ролан Гаррос» и здесь тоже. Но я проиграла тем соперницам, которые играли на самом деле в невероятный теннис против меня и это были тяжелые матчи. Да, это расстраивает, но я должна смотреть вперед, возвращаться на корт и посвятить часы работе.- Да, я думаю, несколько вещей. Мне нужно сесть со своей командой и подумать над этим. Думаю, физически мне нужно стать гораздо сильнее, поскольку произошли изменения с моим телом. Думаю, необходимо немного больше времени, чем я ожидала, чтобы приспособиться к этому, потому что я должна немного изменить свой стиль игры. Играя так же, как и в прошлом году, я знала, что мое тело не позволяет мне показывать лучшее, на что я способна. Я должна подумать, что я должна сделать по-другому. На данный момент это тяжело сказать, потому что после матча тебе грустно и ты расстроен.- Я немного останусь в Нью-Йорке. У меня тут есть друзья. У меня есть немного времени, чтобы подумать, что делать дальше. Возможно, подумаю над тем, чтобы сыграть в Токио. Зависит от того, как я буду себя чувствовать. Возможно, поеду увидеться с братом в Лос-Анджелес. Возможно, там буду заниматься подготовкой. У меня есть несколько вариантов, трудно это решать сейчас.- Да, в целом мое выступление на американской серии было убедительным, но не настолько хорошим, как мне бы хотелось. Я играла четвертьфинал, полуфинал в Монреале, здесь четвертый круг - это тоже неплохо. Я показала хороший теннис. Я двигаюсь вперед шаг за шагом, понемногу, что хорошо, но я хочу совершенствоваться, хочу быть лучше. На это требуется время. Я готова к тяжелой работе. То же самое касается сезона в Азии. Моя цель - сыграть в Сингапуре, и я буду делать все, что потребуется, чтобы там быть.