На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Элина Свитолина: Расстраивает, что я позволила Севастовой вернуться в игру
Элина Свитолина: Расстраивает, что я позволила Севастовой вернуться в игруУкраинcкая теннисистка Элина Свитолина на послематчевой пресс-конференции прокомментировала свое поражение в четвертом раунде US Open от Анастасии Севастовой из Латвии, 3:6, 6:1, 0:6, а также оценила свое выступление на турнирах серии Большого Шлема в этом году.

- Что изменилось между вторым и третьим сетами?
- Думаю, я просто дала ей этот шанс вернуться в матч. Очевидно, что это очень расстраивает, что я позволила ей вернуться в игру. А потом она играла на полную, что было вознаграждено. Я очень разочарована.

- Как вы оцениваете свое выступление на Больших Шлемах в этом году?
- Я бы сказала, средне. Я ожидала лучших результатов, особенно на «Ролан Гаррос» и здесь тоже. Но я проиграла тем соперницам, которые играли на самом деле в невероятный теннис против меня и это были тяжелые матчи. Да, это расстраивает, но я должна смотреть вперед, возвращаться на корт и посвятить часы работе.

- Есть что-то в вашей игре, что вы чувствуете нуждается в изменениях, чтобы двигаться дальше?
- Да, я думаю, несколько вещей. Мне нужно сесть со своей командой и подумать над этим. Думаю, физически мне нужно стать гораздо сильнее, поскольку произошли изменения с моим телом. Думаю, необходимо немного больше времени, чем я ожидала, чтобы приспособиться к этому, потому что я должна немного изменить свой стиль игры. Играя так же, как и в прошлом году, я знала, что мое тело не позволяет мне показывать лучшее, на что я способна. Я должна подумать, что я должна сделать по-другому. На данный момент это тяжело сказать, потому что после матча тебе грустно и ты расстроен.

- Каково ваше ближайшее расписание? Вы поскорее уедете из Нью-Йорка или останетесь еще на пару дней?
- Я немного останусь в Нью-Йорке. У меня тут есть друзья. У меня есть немного времени, чтобы подумать, что делать дальше. Возможно, подумаю над тем, чтобы сыграть в Токио. Зависит от того, как я буду себя чувствовать. Возможно, поеду увидеться с братом в Лос-Анджелес. Возможно, там буду заниматься подготовкой. У меня есть несколько вариантов, трудно это решать сейчас.

- Есть ли какие-то позитивные выводы, которые вы можете извлечь из этой недели?
- Да, в целом мое выступление на американской серии было убедительным, но не настолько хорошим, как мне бы хотелось. Я играла четвертьфинал, полуфинал в Монреале, здесь четвертый круг - это тоже неплохо. Я показала хороший теннис. Я двигаюсь вперед шаг за шагом, понемногу, что хорошо, но я хочу совершенствоваться, хочу быть лучше. На это требуется время. Я готова к тяжелой работе. То же самое касается сезона в Азии. Моя цель - сыграть в Сингапуре, и я буду делать все, что потребуется, чтобы там быть.
По материалам: btu.org.ua
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Свитолина: Этот корт очень медленный, я полностью потеряла свой ритм
Элина Свитолина: Для меня очень важно не допускать провалов
Элина Свитолина: У меня был шанс, а случилось, что случилось
Свитолина: Матч с Кербер был очень тяжелый
Элина Свитолина: С самого старта встречи с Сереной Уильямс у меня не пошла игра
Элина Свитолина: Держала матч с Кырстей под контролем
Элина Свитолина: Для Иванович - я удобная соперница
Мария Шарапова: Доминика играла просто здорово
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Элина Свитолина: Расстраивает, что я позволила Севастовой вернуться в игру
US Open. Свитолина не пробилась в 1/4 финала в миксте
US Open. Надежда Киченок с Уэсли Коольхофом прошли в 1/4 финала в миксте
US Open. Людмила Киченок не прошла в 1/4 финала в парном турнире
US Open. Дель Потро и Иснер встретятся в четвертьфинале

Последние новости спорта

18:15 Елена Костевич и Олег Омельчук – бронзовые призеры ЧМ в стрельбе из пистолета в миксте (+Видео) 166 | Стрельба / Главные новости спорта / Видео

17:44 Уайлдер: Я, Ортис и Фьюри — короли супертяжелого веса 105 | Бокс

17:35 Кильчицкий – второй в спринте и четвертый в преследовании на открытом чемпионате Чехии 129 | Биатлон

17:07 Норвежцы Марте Олсбю и Йоханнес Бё – победители шоу- гонки в Висбадене; Джима - шестая (+Видео) 102 | Биатлон

13:56 Диллиан Уайт: Фьюри откажется от боя с Уайлдером, сославшись на травму 138 | Бокс

13:47 Уайлдер: Нокаутирую Фьюри в середине боя 118 | Бокс

13:26 Фредди Роуч: Сейчас Фьюри может перебоксировать любого в мире 136 | Бокс

12:59 Джошуа: Бой с Фьюри повысит статус Уайлдера 97 | Бокс

12:50 Элина Свитолина: Расстраивает, что я позволила Севастовой вернуться в игру 119 | Теннис

12:33 US Open. Свитолина не пробилась в 1/4 финала в миксте 80 | Теннис

Все новости

ФОТО

Победа Педрасы над Бельтраном в фотографиях

Бельтран и Педраса провели открытую тренировку (Фото)

О поединке Фьюри -Уайлдер объявлено официально

Тайсон Фьюри – Франческо Пьянета: результаты взвешивания (+Фото, Видео)

Фьюри и Пьянета на открытой тернировке (Фото)

Победа Элейдера Альвареса над Сергеем Ковалевым в фотографиях

Пресс-конференция Александра Усика в Киеве (Фото)

ВИДЕО

Елена Костевич и Олег Омельчук – бронзовые призеры ЧМ в стрельбе из пистолета в миксте (+Видео)

Себастьян Феттель: Льюис не оставил мне места (+Видео)

US Open. Победа Шараповой над Кырстей: обзор матча второго круга (Видео)

Деревянченко vs Джейкобс: дуэль взглядов (Видео)

Василий Ломаченко: Без силы воли, без целеустремлённости - цели не достичь (Видео-интервью)

Цинциннати. Победа Джоковича над Федерером: обзор финального матча (Видео)

Цинциннати. Победа Бертенс над Халеп: обзор финального матча (Видео)



Топ-новости недели

Елена Костевич и Олег Омельчук – бронзовые призеры ЧМ в стрельбе из пистолета в миксте (+Видео)
Формула-1. Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Италии
US Open. Леся Цуренко отдала сопернице четыре гейма и вышла в 1/8 финала
Элина Свитолина вышла в 1/8 финала на US Open
Юлия Левченко – вторая на финальном этапе «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Сентябрь 2018 (37)
Август 2018 (488)
Июль 2018 (452)
Июнь 2018 (445)
Май 2018 (526)
Апрель 2018 (424)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ чемпионат мира
Показать все теги