US Open. Надежда Киченок с Уэсли Коольхофом прошли в 1/4 финала в миксте

18:15 Елена Костевич и Олег Омельчук – бронзовые призеры ЧМ в стрельбе из пистолета в миксте (+Видео) 166 | Стрельба / Главные новости спорта / Видео
17:44 Уайлдер: Я, Ортис и Фьюри — короли супертяжелого веса 105 | Бокс
17:35 Кильчицкий – второй в спринте и четвертый в преследовании на открытом чемпионате Чехии 129 | Биатлон
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12:50 Элина Свитолина: Расстраивает, что я позволила Севастовой вернуться в игру 119 | Теннис
12:33 US Open. Свитолина не пробилась в 1/4 финала в миксте 80 | Теннис
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