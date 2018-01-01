US Open. Надежда Киченок с Уэсли Коольхофом прошли в 1/4 финала в миксте

Вчера, 12:09 143 | Теннис

В Нью-Йорке (США) на четвертом в сезоне турнире «Большого шлема» - Открытом чемпионате США по теннису (US Open) с призовым фондом $53,000,000 в смешанном разряде проходят матчи второго круга.



Украинка Надежда Киченок и голландец Уэсли Коольхоф стали участниками четвертьфинальной стадии соревнований после того как их соперники, четвертые сеяные Латиша Чжань из Тайвания и хорват Иван Додиг снялись с турнира.



За выход в полуфинал Киченок и Коольхоф поспорят с американкой Бетани Маттек Сэндс и брианцем Джейми Маррем.

В Нью-Йорке (США) на четвертом в сезоне турнире «Большого шлема» - Открытом чемпионате США по теннису (US Open) с призовым фондом $53,000,000 в смешанном разряде проходят матчи второго круга.Украинкаи голландецстали участниками четвертьфинальной стадии соревнований после того как их соперники, четвертые сеяныеиз Тайвания и хорватснялись с турнира.За выход в полуфинал Киченок и Коольхоф поспорят с американкой Бетани Маттек Сэндс и брианцем Джейми Маррем.