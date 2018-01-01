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US Open. Надежда Киченок с Уэсли Коольхофом прошли в 1/4 финала в миксте
US Open. Надежда Киченок с Уэсли Коольхофом прошли в 1/4 финала в микстеВ Нью-Йорке (США) на четвертом в сезоне турнире «Большого шлема» -  Открытом чемпионате США по теннису (US Open) с призовым фондом $53,000,000 в смешанном разряде проходят матчи второго круга.

Украинка Надежда Киченок и голландец Уэсли Коольхоф стали участниками четвертьфинальной стадии соревнований после того как их соперники, четвертые сеяные Латиша Чжань из Тайвания и хорват Иван Додиг снялись с турнира. 

За выход в полуфинал Киченок и Коольхоф поспорят с американкой Бетани Маттек Сэндс и брианцем Джейми Маррем.
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