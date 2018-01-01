US Open. Леся Цуренко отдала сопернице четыре гейма и вышла в 1/8 финала

Теннис. Grand Slam. US Open. Нью-Йорк (США). Хард. Призовой фонд $53,000,000. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Нью-Йорке (США) на четвертом в сезоне турнире «Большого шлема» - Открытом чемпионате США по теннису (US Open) с призовым фондом $53,000,000 у женщин проходят матчи третьего круга.36-я ракетка мира, 29-летняя украинкаодержала победу над 22-летней чешкой, занимающей в рейтинге WTA 54-е место, со счетом 6:4, 6:0.Теннисистки провели на корте 1 час 6 минут. За это время Цуренко реализовала пять брейк-пойнтов из восьми, Синякова – один из двух. Навылет соперницы не подавали, при этом Леся допустила одну двойную ошибку, а ее соперница пять раз ошиблась на подаче. Прежде теннисистки не встречались.За выход в четвертьфинал турнира Цуренко поспорит с еще одной чешкой, 19-летней(LD), занимающей в рейтинге WTA 103-е место. Чешка нанесла поражение 13-й ракетке мира голландке- 7:6(4), 2:6, 7:6(1).Леся Цуренко (Украина) — Катержина Синякова (Чехия) – 6:4, 6:0Маркета Вондроушова (Чехия, LD) — Кики Бертенс (Нидерланды, 13) – 7:6(4), 2:6, 7:6(1)