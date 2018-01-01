US Open. Свитолина и Соарес стартовали с победы в миксте

В Нью-Йорке (США) на четвертом в сезоне турнире «Большого шлема» - Открытом чемпионате США по теннису (US Open) с призовым фондом $53,000,000 в смешанном разряде проходят матчи первого круга.Украинкав дуэте с бразильцемвышли во второй круг после победы над чешской паройа /со счетом 7:5, 4:6, 13-11.Поединок продолжался 1 час 22 минуты. Соперники взяли по две подачи друг друга. На счету Свитолиной и Соареса один эйс и три двойные ошибки, а у чехов – четыре эйса и пять двойных.Во втором круге Свитлина и Соарес сыграют против китаянки Чжан Шуай и австралийца Джона Пиирса.Напомним, в первом круге в миксте завершили выступление Людмила Киченок с австралийцем Артемом Ситаком. Продолжают борьбу Надежда Киченок с голландцем Уэсли Коольхофом