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US Open. Свитолина и Соарес стартовали с победы в миксте
US Open. Свитолина и Соарес стартовали с победы в микстеВ Нью-Йорке (США) на четвертом в сезоне турнире «Большого шлема» -  Открытом чемпионате США по теннису (US Open) с призовым фондом $53,000,000 в смешанном разряде проходят  матчи первого круга.

Украинка Элина Свитолина в дуэте с бразильцем Бруно Соаресом вышли во второй круг после победы над чешской парой Люси Градецка / Роман Джебавы со счетом 7:5, 4:6, 13-11.

Поединок продолжался 1 час 22 минуты. Соперники взяли по две подачи друг друга. На счету Свитолиной и Соареса один эйс и три двойные ошибки, а у чехов – четыре эйса и пять двойных.

Во втором круге Свитлина и Соарес сыграют против китаянки Чжан Шуай и австралийца Джона Пиирса.

Напомним, в первом круге в миксте завершили выступление Людмила Киченок с австралийцем Артемом Ситаком. Продолжают борьбу Надежда Киченок с голландцем Уэсли Коольхофом
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