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22:38 US Open. Свитолина и Соарес стартовали с победы в миксте 96 | Теннис

22:18 US Open. Людмила Киченок и Артем Ситак не смогли преодолеть барьер первого круга в миксте 98 | Теннис

21:57 US Open. Людмила Киченок вышла в 1/8 финала в парном турнире 93 | Теннис

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15:32 Тренер: Гассиев боксировал с серьезной травмой руки в финале WBSS с Усиком 144 | Бокс

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