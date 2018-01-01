Элина Свитолина вышла в 1/8 финала на US Open

В Нью-Йорке (США) на четвертом в сезоне турнире «Большого шлема» - Открытом чемпионате США по теннису (US Open) с призовым фондом $53,000,000 у женщин проходят матчи третьего круга.



Седьмая ракетка мира, 23-летняя украинка Элина Свитолина (7) взяла верх над 52-м номером рейтинга WTA, 26-летней китаянкой Ван Цян со счетом 6:4, 6:4.



Теннисистки играли 1 час 8 минут. Свитолина реализовала четыре брейк-пойнта из четырех, Цян – три из семи. На счету Элины 13 активно выигранных очков, одна двойная и 12 невынужденных ошибок, а ее соперница выполнила пять эйсов, 19 виннерсов и допустила три двойные и 27 невынужденных ошибок. Это была третья победа украинки в трех встречах с китаянкой.



За выход в четвертьфинал турнира Свитолина сыграет с



Теннис. Grand Slam. US Open. Нью-Йорк (США). Хард. Призовой фонд $53,000,000. Одиночный разряд. 128 участниц.

Третий круг. Женщины.

Элина Свитолина (Украина, 7) - Ван Цян (Китай) — 6:4, 6:4 В Нью-Йорке (США) на четвертом в сезоне турнире «Большого шлема» - Открытом чемпионате США по теннису (US Open) с призовым фондом $53,000,000 у женщин проходят матчи третьего круга.Седьмая ракетка мира, 23-летняя украинка(7) взяла верх над 52-м номером рейтинга WTA, 26-летней китаянкойсо счетом 6:4, 6:4.Теннисистки играли 1 час 8 минут. Свитолина реализовала четыре брейк-пойнта из четырех, Цян – три из семи. На счету Элины 13 активно выигранных очков, одна двойная и 12 невынужденных ошибок, а ее соперница выполнила пять эйсов, 19 виннерсов и допустила три двойные и 27 невынужденных ошибок. Это была третья победа украинки в трех встречах с китаянкой.За выход в четвертьфинал турнира Свитолина сыграет с Анастасией Севастовой (19) из Латвии.Элина Свитолина (Украина, 7) - Ван Цян (Китай) — 6:4, 6:4