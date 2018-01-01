US Open. Победа Шараповой над Кырстей: обзор матча второго круга (Видео)

Сегодня, 09:37 0 | Теннис / Видео

Российская теннисистка Мария Шарапова на Открытом чемпионате США по теннису вышла в третий круг, обыграв в двух сетах румынку Сорану Кырстю со счетом 6:2, 7:5.



За выход в четвёртый круг US Open Шарапова поспорит с представительницей Латвии Еленой Остапенко.



