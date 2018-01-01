US Open. Винус Уильямс оказалась сильнее Камилы Джорджи

Теннис. Grand Slam. US Open. Нью-Йорк (США). Хард. Призовой фонд $53,000,000. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Нью-Йорке (США) на четвертом в сезоне турнире «Большого шлема» - Открытом чемпионате США по теннису (US Open) с призовым фондом $53,000,000 у женщин проходят матчи второго круга.16-я ракетка мира, 38-летняя американка(16) победила 26-летнюю итальянку, занимающую в рейтинге WTA 40-е место, со счетом 6:4, 7:5.Матч продолжался 1 час 51 минуту. Уильямс выиграла пять геймов на приеме и проиграла три на своей подаче. На счету победительницы два эйса и пять двойных ошибок, а Джорджи шесть раз подала навылет и шесть раз ошиблась на подаче. Это была вторая победа американки в двух встречах с итальянкой.В третьем круге Винус сыграет либо со своей младшей сестрой Сереной (17), либо с немкой Кариной Виттёфт.Винус Уильямс (США, 16) — Камила Джорджи (Италия) – 6:4, 7:5