US Open. Раонич и Вавринка встретятся в третьем круге

Теннис. Grand Slam. US Open. Нью-Йорк (США). Хард. Призовой фонд $53,000,000. Одиночный разряд. 128 участников.

В Нью-Йорке (США) на четвертом в сезоне турнире «Большого шлема» - Открытом чемпионате США по теннису (US Open) с призовым фондом $53,000,000 у мужчин проходят матчи второго круга.24-я ракетка мира, 274-летний канадец(25) одержал победу в трех партиях над 40-м номером рейтинга ATP, 33-летним французом, со счетом 6:3, 6:4, 6:4.За 2 часа 6 минут игрового времени Раонич выиграл три гейма на приеме и отыграл оба брейк-пойнта, имевшихся у Симона. На счету Милоша 17 эйсов и пять двойных ошибок, а соперник ни разу не подал навылет и дважды ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 5:1 в пользу канадца.В третьем раунде «мэйджора» Раонич сразится со швейцарцем(WC), который в четырех сетах победил француза(Q) - 7:6(5), 4:6, 6:3, 7:5.Милош Раонич (Канада, 25) — Жиль Симон (Франция) – 6:3, 6:4, 6:4Стэн Вавринка (Швейцария, WC) - Уго Умбер (Франция, Q) — 7:6(5), 4:6, 6:3, 7:5