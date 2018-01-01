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US Open. Леся Цуренко вышла во второй круг
US Open. Леся Цуренко вышла во второй кругВ Нью-Йорке (США) на четвертом в сезоне турнире «Большого шлема» -  Открытом чемпионате США по теннису (US Open) с призовым фондом $53,000,000 у женщин проходят матчи первого круга.

35-я ракетка мира, 29-летняя украинка Леся Цуренко одержала уверенную победу над 24-летней бельгийкой Элисон Ван Эйтванк, занимающей в мировом рейтинге 38-е место, со счетом 6:3, 6:2.

За 1 час 15 минут, проведенные на корте, Цуренко реализовала пять брейк-пойнтов из десяти, Ван Эйтванк – два из семи. На счету Леси два эйса и шесть двойных ошибок, а Элисон один раз подала навылет и совершила семь двойных.

Соперница Цуренко по второму кругу определится в матче Каролин Возняцки (Дания, 2) - Саманта Стосур (Австралия).

Теннис. Grand Slam. US Open. Нью-Йорк (США). Хард. Призовой фонд $53,000,000. Одиночный разряд. 128 участниц.
Первый круг. Женщины.
Леся Цуренко (Украина) — Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) – 6:3, 6:2
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