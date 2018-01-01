Элина Свитолина стартовала с победы на US Open

Теннис. Grand Slam. US Open. Нью-Йорк (США). Хард. Призовой фонд $53,000,000. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Нью-Йорке (США) на четвертом в сезоне турнире «Большого шлема» - Открытом чемпионате США по теннису (US Open) с призовым фондом $53,000,000 у женщин проходят матчи первого круга.Седьмая ракетка мира, 23-летняя украинка(7) обыграла в трех сетах свою ровесницу из США, занимающую в рейтинге WTA 79-е место, со счетом 6:3, 1:6, 6:1.Поединок продолжался 1 час 32 минуты. Свитолина выиграла четыре гейма на подаче Викери и проиграла три на своей. Соперницы выполнили по одному эйсу, при этом Элина допустила четыре двойных ошибки, а Сачия - пять.Следующей соперницей Свитолиной станет победительница матча Агнешка Радваньска (Польша) — Татьяна Мария (Германия).Элина Свитолина (Украина, 7) - Сачия Викери (США) — 6:3, 1:6, 6:1