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Рейтинг ATP. Долгополов, Стаховский и Марченко остались на прежних позициях
Рейтинг ATP. Долгополов, Стаховский и Марченко остались на прежних позицияхАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 27 августа, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

В первой сотне мирового рейтинга по-прежнему один украинский теннисист - Александр Долгополов (86-й), завершивший сезон досрочно из-за  операции на кисти.
 
Во второй сотне мировой классификации Сергей Стаховский сохранил 138-ю позицию.
 
Илья Марченко остался на 334-й строчке рейтинга.
 
В Топ-10 мирового рейтинга также без изменений. Лидерство сохранил испанец Рафаэль Надаль с отрывом от швейцарца Роджера Федерера в 2960 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира бельгиец Давид Гоффен.

Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 27.08 2018 г.:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) —  10040 очков
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 7080
3 (3). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 5500
4 (4). Александр Зверев (Германия) – 4845
5 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4615
6 (6). Новак Джокович (Сербия) – 4445
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 4445
8 (8). Григор Димитров (Болгария) – 3790
9 (9). Доминик Тим (Австрия) – 3485
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) - 3435

86 (86). Александр Долгополов (Украина) – 655
138 (138). Сергей Стаховский (Украина) – 411
334 (334). Илья Марченко (Украина) – 136

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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