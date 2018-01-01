Рейтинг ATP. Долгополов, Стаховский и Марченко остались на прежних позициях

Вчера, 13:20 208 | Теннис

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 27 августа, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



В первой сотне мирового рейтинга по-прежнему один украинский теннисист - Александр Долгополов (86-й), завершивший сезон досрочно из-за операции на кисти.



Во второй сотне мировой классификации Сергей Стаховский сохранил 138-ю позицию.



Илья Марченко остался на 334-й строчке рейтинга.



В Топ-10 мирового рейтинга также без изменений. Лидерство сохранил испанец Рафаэль Надаль с отрывом от швейцарца



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 27.08 2018 г.:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 10040 очков

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 7080

3 (3). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 5500

4 (4). Александр Зверев (Германия) – 4845

5 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4615

6 (6).

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 4445

8 (8). Григор Димитров (Болгария) – 3790

9 (9). Доминик Тим (Австрия) – 3485

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) - 3435

…

86 (86). Александр Долгополов (Украина) – 655

138 (138). Сергей Стаховский (Украина) – 411

334 (334). Илья Марченко (Украина) – 136



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 27 августа, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.В первой сотне мирового рейтинга по-прежнему один украинский теннисист - Александр Долгополов (86-й), завершивший сезон досрочно из-за операции на кисти.Во второй сотне мировой классификации Сергей Стаховский сохранил 138-ю позицию.Илья Марченко остался на 334-й строчке рейтинга.В Топ-10 мирового рейтинга также без изменений. Лидерство сохранил испанец Рафаэль Надаль с отрывом от швейцарца Роджера Федерера в 2960 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира бельгиец Давид Гоффен.1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 10040 очков2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 70803 (3). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 55004 (4). Александр Зверев (Германия) – 48455 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) – 46156 (6). Новак Джокович (Сербия) – 44457 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 44458 (8). Григор Димитров (Болгария) – 37909 (9). Доминик Тим (Австрия) – 348510 (10). Давид Гоффен (Бельгия) - 343586 (86). Александр Долгополов (Украина) – 655138 (138). Сергей Стаховский (Украина) – 411334 (334). Илья Марченко (Украина) – 136