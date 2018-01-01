Рейтинг ATP. Долгополов, Стаховский и Марченко остались на прежних позициях

19:50 Элина Свитолина стартовала с победы на US Open 132 | Теннис / Главные новости спорта
19:36 US Open. Катерина Бондаренко выбыла в первом круге 117 | Теннис
19:20 Льюис Хэмилтон: Дальше будет ещё сложнее 120 | Формула-1
19:15 Тренеры Сауля Альвареса рассказали, что принесет ему победу в реванше с Головкиным 110 | Бокс
19:00 Феттель: После пит-стопа у Хэмилтона не было шансов 99 | Формула-1
18:46 Промоутер: Белью хочет драться с Усиком не ради денег 120 | Бокс
18:37 Льюис Хэмилтон: Мы выложились по максимуму, но Ferrari заметно нас превосходили 106 | Формула-1
18:21 Победа Педрасы над Бельтраном в фотографиях 108 | Бокс / Фото
18:05 Головкин: Альварес — мой сильнейший соперник за все время в боксе 105 | Бокс
17:54 Бельтран: Бой с Педрасой был равным, пока соперник не отправил меня в нокдаун 114 | Бокс
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